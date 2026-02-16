Dolar
43.71
Euro
51.84
Altın
4,998.10
ETH/USDT
1,977.90
BTC/USDT
68,500.00
BIST 100
14,260.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı. - VTR
logo
Gündem

Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve IKBY Başkanı Barzani ile telefon görüşmesi yaptı.

Can Efesoy  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan'ın telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Barzani'nin telefon görüşmesinde güncel gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı
İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Filistin meselesini görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Filistin meselesini görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Klakocar Zupancic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Klakocar Zupancic ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD ve İran nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır görünüyor

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD ve İran nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır görünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet