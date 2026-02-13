Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Filistin meselesini görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Filistin ve bölgesel konuları ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.
Taraflar görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.
