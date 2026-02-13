Dolar
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Filistin meselesini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Filistin ve bölgesel konuları ele aldı.

Gökhan Çeliker  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Filistin meselesini görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.

İlgili konular
Benzer haberler

