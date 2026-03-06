Bakan Fidan, Umman, Katar, Estonya, Hollanda ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar, Estonya, Hollanda ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.
Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, bölgedeki krizi değerlendirmek üzere yaptığı görüşmeler çerçevesinde Berendsen ve Vieira ile ayrı ayrı telefonda konuştu.