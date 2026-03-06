Dolar
44.07
Euro
51.18
Altın
5,158.48
ETH/USDT
1,985.10
BTC/USDT
68,148.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’de saldırı ihtimali nedeniyle sirenler çalıyor LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet, Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Politika

Bakan Fidan, Umman, Katar, Estonya, Hollanda ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar, Estonya, Hollanda ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tuğba Altun, Can Efesoy  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Bakan Fidan, Umman, Katar, Estonya, Hollanda ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Fidan, Hollanda ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, bölgedeki krizi değerlendirmek üzere yaptığı görüşmeler çerçevesinde Berendsen ve Vieira ile ayrı ayrı telefonda konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Emniyetten "APP plaka"ya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftarda bir araya geldi
Bakan Gürlek: Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir

Benzer haberler

Bakan Fidan, Umman, Katar, Estonya, Hollanda ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Fidan, Umman, Katar, Estonya, Hollanda ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek

Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet