logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Muhammet Tarhan  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

