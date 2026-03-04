Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türk hava sahasına yönelen mühimmatın etkisiz hale getirilmesi ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin 10 Mart Salı günü TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

Gazi Nogay  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulunda yerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin TBMM'nin bilgilendirilmesi ve ortak açıklama yapılmasıyla ilgili sözlerini anımsatan Zengin, "Dün akşam iftarda Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada, genel olarak bu konuya dair yaklaşımımız konusunda, 'Taraftarın uzlaşma açıklamasını bir an evvel yapmalarını istiyorum.' ve '86 milyon insanımızın tek bir ferdinin zarar görmemesi için dikkatli, temkinli, sabırlı ama tüm bunları yaparken de haksızlıklar ve haydutluklar karşısında da dirayetli olmaya devam edeceğiz.' dedi. Türkiye'nin yaklaşımı böyle. Dünyayı barışa çağırmaya, hukuksuz işgalleri, savaşı engellemeye dair gayretleri devam ediyor." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesine yönelik açıklamasını hatırlatan Zengin, "Bu balistik mühimmatla alakalı gerekli tedbirler alınarak engellenmiş oldu. Bu bizim için önemlidir. Bu olayın ne kadar ciddi olduğunu, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada Türkiye'nin de bu karanlığa çekilmek için uğraşıldığını göstermesi, kendi birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmek açısından bu konudaki yaklaşımımızın daha net bir tavırla ortaya konması gerektiğini gösteren bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Zengin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la telefonla görüştüğünü belirterek, "Sayın Bakanımızı aradım. Kendisi haftaya salı günü TBMM'ye konuya dair detaylı bilgi verecek. O gün zaten gruplarımızın da konuşmalarına imkan olacak. Sayın Bakanımız, sorularımızı ve aynı zamanda kamuoyunun merak ettiği konuları TBMM'de daha detaylı bir şekilde açıklayacak." dedi.

