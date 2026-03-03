Dolar
43.98
Euro
51.09
Altın
5,274.30
ETH/USDT
1,948.80
BTC/USDT
66,606.00
BIST 100
13,174.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs’ten yayındayız
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından son üç günde yaptığı telefon görüşmeleriyle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Ankara

Bakan Fidan, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a ortak saldırılar başlatmasının ardından, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefonda gelişmeleri ve saldırıların durdurulması için atılabilecek adımları görüştü.

Fidan, aynı gün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İspanya ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek, bölgedeki saldırıları ele aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki tırmanmayı değerlendirdi. Kallas ile telefon görüşmesinde, çatışmaların durdurulması için yürütülmekte olan diplomatik girişimler ele alındı.

Fidan, 1 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda, İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Aynı gün Fidan, bölgedeki krizin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

Fidan, 2 Mart'ta, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabaları ele aldı.

Bakan Fidan, aynı gün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile telefon görüşmesinde karşılıklı olarak bölgedeki çatışmaların yansımalarını değerlendirdi.

Fidan, ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan gelişmeleri kapsamlı biçimde ele aldı. Görüşmede mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların sona ermesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Fidan, 2 Mart'ta Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alınırken, saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz
Bayburt'ta menderesler karla kaplandı
Kızılırmak'ın debisi yükselince tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemeri suyla doldu
Türkiye'ye öğrenime gelen Filistinli öğrenciler, ülkelerindeki ramazan atmosferini anlattı
Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

Benzer haberler

Bakan Fidan: Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz

Bakan Fidan: Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Bakan Fidan'dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran diplomasisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet