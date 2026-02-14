Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,070.00
BTC/USDT
69,375.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas’ı kabul etti.

Büşranur Keskinkılıç  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ankara’da Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSİ Genel Müdürü Balta: Barajlarımızda yüzde 42 seviyesinde bir doluluğa ulaşmış durumdayız
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü
Sakarya'nın tescilli kestane balı uluslararası yarışmadan ödül getirdi
Muğla'da doluluğu yüzde 110'a ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Filistin meselesini görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Klakocar Zupancic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD ve İran nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır görünüyor

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD ve İran nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır görünüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Fidan'ın sözlerinin Irak medyasınca çarpıtıldığını belirtti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Fidan'ın sözlerinin Irak medyasınca çarpıtıldığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet