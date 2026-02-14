Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas’ı kabul etti.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ankara’da Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile bir araya geldi.
