Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı.
Zonguldak
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.
Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.