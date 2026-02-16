Dolar
43.71
Euro
51.84
Altın
4,998.10
ETH/USDT
1,977.90
BTC/USDT
68,500.00
BIST 100
14,260.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı. - VTR
logo
Gündem

Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı.

Gökhan Yılmaz, Fadime Yılmaz Elma  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak
Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı
İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı

Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı

Maden işçilerine sanal kumar bağımlılığıyla mücadele bilinci kazandırılıyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oranları 2 kat arttı

Kuvvetli rüzgar ve sağanak birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor

Kuvvetli rüzgar ve sağanak birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor
Dijital odaklı çalışmalarıyla öğrencileri teknoloji çağına hazırlıyor

Dijital odaklı çalışmalarıyla öğrencileri teknoloji çağına hazırlıyor
Düzenli kan bağışıyla hastalara umut oluyorlar

Düzenli kan bağışıyla hastalara umut oluyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet