Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile Ankara'da bir araya geldi.

Can Efesoy  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Ankara'da görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Abbasi'yle başkentte bir görüşme gerçekleştirdi.

