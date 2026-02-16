Dolar
Politika, Filistin

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile Filistin'deki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Gökhan Çeliker  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile Filistin'deki durumu görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile es-Safedi telefonda görüştü.

Görüşmede, Filistin'le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

