İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.
Gazze
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik yoğun topçu saldırısı düzenledi.
Gazze'nin çeşitli bölgelerine helikopterlerden yoğun ateş açıldığı belirtilirken, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusunda ordunun kontrolü altındaki bölgelere hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.
Gazze'nin batısında ise İsrail savaş gemileri, Şati Mülteci Kampı sahili ve balıkçı limanındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının yakınlarına ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.
İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgeye iki hava saldırısı düzenlerken, eş zamanlı olarak Refah kentinin kuzeybatısındaki Mevasi bölgesi topçu ateşine tutuldu.
İsrail saldırısında can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 650 kişi hayatını kaybederken, 1732 kişi yaralandı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.
İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin aralarında eski bir tutuklu ile bir çocuğun da bulunduğu en az 19 Filistinliyi kapsayan baskın ve gözaltı operasyonu gerçekleştirdiği, bazı kişilerin ise daha sonra serbest bırakılmak üzere saha sorgusuna alındığı ifade edildi.
Gözaltıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Tulkerim kentlerinde yoğunlaştığı, ayrıca Kalkilya ve El Halil'de de Filistinlilerin gözaltına alındığı aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.
Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1125'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir camiyi kundakladı.
Nablus'un güneyindeki Duma köyünde yasa dışı yerleşim birimleri karşıtı faaliyetlerde bulunan aktivist Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.
Devabişe, bir grup İsraillinin sabahın erken saatlerinde Duma köyüne sızarak köy camisinin girişini ateşe verdiğini söyledi.
Bölge sakinlerinin, caminin içine sıçramadan önce sivil savunma birimlerinin desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalıştığını aktaran Devabişe, kundaklama sonucu caminin giriş kısmında hasar oluştuğunu belirtti.
Devabişe, dumanın da caminin iç cepheleri ile zeminde kirlenme ve kısmi hasara neden olduğunu, ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin caminin dış duvarlarına İbranice sloganlar yazdığını ifade etti.
Ramazan ayında camileri kundaklama girişiminde artış
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Ramazan ayında Batı Şeria'da camileri kundaklama girişimlerinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.
Bakanlık açıklamasında, "Duma'da bir caminin kundaklanmasının Ramazan ayında İslam dininin kutsal değerlerini hedef alan ve onları kirletmeyi amaçlayan bir adım" olduğu kaydedildi.
Camileri kundaklama girişimlerinin tekrarlanmasının, gaspçı İsraillilerinin Batı Şeria'daki Filistin toprakları üzerinde kontrol sağlamayı amaçlayan sistematik bir planın parçası olduğu belirtilerek, bunun da Filistinlilerin güvenliğinin hedef alınarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Mescid-i Aksa'nın bu mübarek ayda ibadet edenler ve itikafa girenler için kapatılmasının da söz konusu planın bir kanıtı olduğunun altı çizildi.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek, Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor, bu saldırılar bazen can kaybı ve yaralanmalarla da sonuçlanıyor.