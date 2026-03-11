Dolar
44.10
Euro
51.13
Altın
5,179.01
ETH/USDT
2,042.30
BTC/USDT
70,200.00
BIST 100
13,071.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş yerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 135'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 135'e ulaştı.

Halime Afra Aksoy, Hosni Nedim, Safiye Karabacak  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 135'e yükseldi

İstanbul/Gazze

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 1 Filistinlinin naaşı ile 2 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 650 kişinin öldürüldüğü, 1732 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 135'e, yaralı sayısının 171 bin 830'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin batısında ev eşyaları satılan bir tezgaha füzeli saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralanan 5 kişi Şifa Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye sık sık saldırılar düzenliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'de 650'den fazla kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada yalnızca yargılama yapılır
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı

Benzer haberler

İspanya, İsrail'deki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine düşürdü

İspanya, İsrail'deki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine düşürdü

Uzmanlara göre, İsrail mevcut deliller karşısında soykırım iddialarını çürütemeyecek

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 135'e yükseldi

İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü

İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü
ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı komutanlar için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi

ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı komutanlar için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi
ABD-İsrail’in saldırıları ve İran misillemelerinin Körfez güvenliğine yansımaları

ABD-İsrail’in saldırıları ve İran misillemelerinin Körfez güvenliğine yansımaları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet