İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 135'e yükseldi
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 135'e ulaştı.
İstanbul/Gazze
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.
Açıklamada, son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 1 Filistinlinin naaşı ile 2 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 650 kişinin öldürüldüğü, 1732 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 135'e, yaralı sayısının 171 bin 830'a yükseldiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı
İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin batısında ev eşyaları satılan bir tezgaha füzeli saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralanan 5 kişi Şifa Hastanesine nakledildi.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye sık sık saldırılar düzenliyor.
Filistin makamlarının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'de 650'den fazla kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.