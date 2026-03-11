İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü
İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bir hastanenin ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı bildirildi.
Ankara
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarında "Fars Körfezi Şehitleri Eğitim ve Tıp Merkezi" ağır hasar gördü.
Patlamaların şiddeti nedeniyle hastaneye ait bazı binalar ve ekipmanlar tahrip olurken hastane hizmet dışı kaldı.
Hastalar ise "Nükleer Bilim İnsanı Şehitler" Hastanesine nakledildi.
İran'da bir banka şubesinin ABD-İsrail'in füze saldırısına uğradığı bildirildi
İran'ın Sepah Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bank Sepah'ın binalarından biri, çarşamba günü sabaha karşı İsrail-ABD füze saldırısının hedefi oldu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, saldırının ardından teknik ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı kaydedildi.
