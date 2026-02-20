Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile Washington'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile Washington'da bir araya geldi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile görüştü.
