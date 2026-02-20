Dolar
Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Horton-Tucker, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom ile oynanan maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile Washington'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile Washington'da bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile Washington'da görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile görüştü.

