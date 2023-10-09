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Dünya

Japonya ve Avustralya enerji kaynaklarının tedarikinde istikrarı hedefliyor

Japonya ile Avustralya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi enerji kaynaklarının istikrarlı tedarikinin sağlanmasında anlaşmaya vardı

Ahmet Furkan Mercan  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Japonya ve Avustralya enerji kaynaklarının tedarikinde istikrarı hedefliyor

Tokyo

Avustralya'nın Melbourne kentinde, 5. Japonya-Avustralya Bakanlar Arası Ekonomik Diyalog Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi ile Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrel katıldı

Nişimura, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Avustralya ile LNG gibi enerji kaynaklarının istikrarlı tedariki ile bu alana güvenilir yatırım ortamının sağlanmasında anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bakan Nişimura, sektördeki işbirliğini hidrojen ve amonyak gibi kaynakları kapsayacak şekilde daha da genişletme konusunda fikri birliği sağlandığını belirtti. Japon Bakan, ülkesi ile Avustralya'nın nikel gibi kritik metallerin tedarik zincirinin oluşturulmasında da işbirliği yapacağını kaydetti.

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