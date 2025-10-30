Dolar
Gündem

İstanbul'da bu yıl organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, yılbaşından bu yana 906 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 700'ünün tutuklandığını bildirdi.

Gökçe Karaköse  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
İstanbul'da bu yıl organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, yılbaşından bu yana 906 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 700'ünün tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplum huzur ve güvenliğini tehdit eden, ilimiz genelinde faaliyette bulunan ve kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, yağma, mala zarar verme suçları başta olmak üzere muhtelif suçları işlemeye matuf organize suç örgütlerinin mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 Ocak tarihinden itibaren günümüze kadar 906 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 700'ü tutuklanmış, 180'i adli kontrol şartıyla, 26'sı emniyet biriminden serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, soruşturmaların kararlılık ve titizlikle devam edeceği vurgulandı.

