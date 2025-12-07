TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücüye ulaşmak için aracın camını baltayla kırdılar
TEM Otoyolu Bağcılar kesiminde otomobilinde uyuyakalan sürücü, baltayla aracın camının kırılmasının ardından uyandırılarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul
TEM Otoyolu yan yol Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde sürücü C.Y, 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekip uyumaya başladı.
Bu sırada aynı yolda çekici aracıyla seyir halinde olan Tamer Yiğit, durumu fark ederek C.Y'yi uyandırmaya çalıştı.
Tamer Yiğit, C.Y'nin uyanmaması üzerine durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler aracı sallayıp, camlarına vurarak C.Y'yi uyandırmayı denedi.
Sürücünün uyanmaması üzerine itfaiye ekipleri, baltayla aracın camını kırıp C.Y'yi uyandırdı.
C.Y, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
"Camına vurduk tepki vermedi"
"Camına vurduk tepki vermedi"

Tamer Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, C.Y'yi uyandırmaya çalıştıklarını ancak tepki vermediğini söyleyerek, "Biz TEM Otoyolu'nda seyir halindeydik. Sol şeritte ağabeyi gördük. Bir baktık, içeride ses yok. Camına vurduk tepki vermedi. Sonra ekiplere bilgi verdik." dedi.