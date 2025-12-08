Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 20,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
