Gündem

Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti ve çevresinde badem ağaçları çiçek açtı.

Mustafa Karabıyık  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı Fotoğraf: Mustafa Karabıyık/AA

Antalya

İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle antik kent ve çevresindeki badem ağaçları beyaz ve pembeye büründü.

Yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı erken çiçek açan badem ağaçları önünde fotoğraf çekti.

Bölgede yaşayan Arif Çelikten, yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili olurken Side'de baharı yaşadıklarını söyledi.

Ahmet Korkutalp ise Anadolu'nun diğer bölgelerine kıyasla baharın Side'ye daha erken geldiğini ifade ederek, "İki gün öncesine kadar fırtına vardı ama şimdi her yer yemyeşil. Badem ağaçları baharın müjdecisi oldu." diye konuştu.

