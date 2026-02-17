Dolar
Dünya

Bosna Hersek'te 4,4 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'in güneybatı kesiminde bulunan Livno kenti yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsmail Özdemir  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Bosna Hersek'te 4,4 büyüklüğünde deprem

Saraybosna

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, merkez üssü Livno'nun 13 kilometre kuzeybatısı olan bölgede, yerel saatle 17.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, Hırvatistan'ın Split kentinde de hissedilirken, yerel yetkililer herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Ülke basını ise bölge sakinlerinin depremin oldukça şiddetli hissedildiğine ilişkin ifadelerine yer verirken, herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.

