Bosna Hersek'te 4,4 büyüklüğünde deprem
Bosna Hersek'in güneybatı kesiminde bulunan Livno kenti yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saraybosna
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, merkez üssü Livno'nun 13 kilometre kuzeybatısı olan bölgede, yerel saatle 17.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Deprem, Hırvatistan'ın Split kentinde de hissedilirken, yerel yetkililer herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Ülke basını ise bölge sakinlerinin depremin oldukça şiddetli hissedildiğine ilişkin ifadelerine yer verirken, herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.