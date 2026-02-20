Dolar
Gündem

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem
