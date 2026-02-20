Dolar
43.81
Euro
51.66
Altın
4,996.14
ETH/USDT
1,940.00
BTC/USDT
66,678.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile oynanan maçın ardından Todor Proeski Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valiliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Afyonkarahisar Valiliğine Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliğine Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve Gümüşhane Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay'ın ataması yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Üst kademe kamu yöneticilerin atanma usullerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Üst kademe kamu yöneticilerin atanma usullerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik Resmi Gazete'de

Yargıtaydan "kazaya karışan ehliyetsiz sürücü hatasızsa tazminata hak kazanır" kararı

Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme

Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal Eryılmaz atandı

MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal Eryılmaz atandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet