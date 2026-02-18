Dolar
"Valiler Buluşması" Programı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da "Gençler Bakanlığında" programında konuşuyor
Gündem

Yargıtaydan "kazaya karışan ehliyetsiz sürücü hatasızsa tazminata hak kazanır" kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kazaya karışan ehliyetsiz sürücü hatasızsa, aracında oluşan hasar nedeniyle uğradığı zarara ilişkin tazminat almaya hak kazanacağına hükmetti.

İsmet Karakaş  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Yargıtaydan "kazaya karışan ehliyetsiz sürücü hatasızsa tazminata hak kazanır" kararı

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, 2023'te Denizli'de ehliyetsiz sürücü A.A, kendi adına kayıtlı araçla beraberindeki eşiyle trafikte seyrederken S.Ö. idaresindeki başka bir araçla trafik kazasına karıştı. A.A, ehliyetsiz olması nedeniyle kaza tespit tutanağına, kaza sırasında yanında bulunan eşinin adını yazdı. Araçlarında oluşan hasar ile tamir süresince ikame araç kullanmak zorunda kaldığını belirten A.A, zararının temini için dava açtı.

Davalı S.Ö, kaza tespit tutanağına davacının eşinin adının yazılması nedeniyle karşı taraf hakkında "resmi belgede yalan beyan" kapsamında mahkumiyet kararı verildiği, davacının tecrübesizliği nedeniyle kazanın meydana geldiğini belirterek, davanın reddini talep etti.

Yargılamayı yapan Denizli 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, sürücünün ehliyetsiz olması nedeniyle davanın reddine karar verdi.

Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararda hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma istemiyle dosyayı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca "sonuca etkili olmamak üzere" kararı kanun yararına bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği, hukuka aykırı fiili nedeniyle başkasına zarar veren kişinin "zararı gidermekle yükümlü olduğu" ifade edildi.

Dava konusu olayda, davacının sürücü belgesinin olmaması nedeniyle yerel mahkemenin açılan tazminat davasını reddettiği anımsatılan kararda, "Bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde davacının herhangi bir kural ihlali olmadığı anlaşılmaktadır." tespitine yer verildi.

"Kaza sırasında davacının geçerli bir sürücü belgesinin olmaması idari yaptırım uygulanmasını gerektiren bir haldir." değerlendirmesine yer verilen kararda, yerel mahkemenin bu durumu göz önünde bulundurarak zararı hesaplaması ve buna göre karar vermesi gerekirken, yanılgılı şekilde hüküm tesis ettiği ifade edildi.

Yerel mahkeme kararının bu yönüyle doğru görülmediği aktarılan karara, bu nedenle kanun yararına bozulmasına karar verildiği bildirildi.

