Dolar
44.12
Euro
51.06
Altın
5,157.04
ETH/USDT
2,030.00
BTC/USDT
69,461.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Ekonomi

TCMB'nin dış borç istatistiklerini yayımlamasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak.

Mert Davut  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
TCMB'nin dış borç istatistiklerini yayımlamasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye dış borç ve net dış borç istatistikleri, uluslararası metodoloji ve Özel Veri Yayınlama Standartları formatıyla uyumlu olacak şekilde TCMB tarafından yayımlanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, daha önce TCMB tarafından Türkiye'nin dış yükümlülüklerine ilişkin verilerin tek çatı altında, şeffaf ve bütüncül yaklaşımla kamuoyuna sunulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan dış borç istatistiklerinin artık Banka tarafından yayımlanacağı duyurulmuştu. Bu duyuruda, Türkiye dış borç istatistiklerinin, 2025 yılı dördüncü çeyrek yayını ile 12 Mart'ta TCMB tarafından yayımlanmaya başlanacağı bilgisi yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile telefonda görüştü
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Üsküp'te iftar programı düzenledi
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi

Benzer haberler

TCMB'nin dış borç istatistiklerini yayımlamasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

TCMB'nin dış borç istatistiklerini yayımlamasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Maden sahalarının ihale usullerini düzenleyen yeni yönetmelik yürürlüğe girdi

Limonda gümrük vergisi yeniden düzenlendi

Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemelerde usul ve esaslar belirlendi

Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemelerde usul ve esaslar belirlendi
Lisanslı depoların kuruluş izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Lisanslı depoların kuruluş izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet