Dolar
44.08
Euro
51.29
Altın
5,196.63
ETH/USDT
2,023.20
BTC/USDT
69,836.00
BIST 100
13,244.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ekonomi

Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemelerde usul ve esaslar belirlendi

Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemeye ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Zeynep Duyar  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemelerde usul ve esaslar belirlendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ "(Tebliğ No: 2026/11)" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret, harf, sembol veya numara taşımayan gıdalar piyasaya arz edilemeyecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçici depolara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine satılan veya gönderilen tarımsal ürünlere, üretici birliklerine sevk edilen tarımsal ürünlere ve hazırlama veya işleme tesislerinde hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünlerde, son tüketiciye satış noktasında hazır ambalajlı olmayan, satın alan kişinin talebi doğrultusunda paketlenen veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilen ve en geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük olan ambalaja sahip gıdalar ile partinin tanımlanmasını sağlayan işaretin veya numaranın birleşik ambalaj üzerinde yer alması koşuluyla, kişiye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlarda bu şart uygulanmayacak.

Parti işaret ve numarasının belirlenmesi

Parti, her seferinde, gıdanın üreticisi tarafından belirlenecek ve işaretlenecek. Etiket üzerindeki diğer işaretlemelerden açıkça ayırt edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, parti/lot işaretinin veya numarasının önünde "P" veya "L" harfi yer alacak. Hazır ambalajlı gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde "P" veya "L" harfi, doğrudan hazır ambalajın üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde bulunacak.

Hazır ambalajlı olmayan gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde bu harfler paketin veya kabın üzerinde veya bunların olmaması durumunda ilgili ticari belgelerin üzerinde olacak. Parti işareti veya numarasının, her durumda, kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde olması sağlanacak. Etiket üzerinde üretim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihinin, en az gün ve ay olarak ve bu sırayla kodlanmadan belirtilmesi koşuluyla, bu tarih parti numarası olarak kullanılabilecek. Ancak bu durumda, etiket veya ambalaj üzerinde "Parti/lot numarası, üretim tarihi/son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihidir." ibaresine yer verilecek.

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında idari yaptırım uygulanacak

Gıda işletmecilerinin, gıda etiketi ya da ambalajında kullandıkları parti numarası veya işaretinin, Tebliğde yer alan parti tanımına uygunluğunun kaydını tutması ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunması gerekecek.

Gıdaların ait olduğu partiyi tanımlayan işaretler veya semboller hakkında ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Tebliğe aykırı davrananlar hakkında, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

Söz konusu Tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/7) yürürlükten kaldırılırken, tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık'a kadar Tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacak. Bu Tebliğe uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulundurulamayacak, bu durum ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla polis ekiplerince arama yapılıyor
İletişim Başkanı Duran: Doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük
Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Türkiye ve dünya gündemi
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemelerde usul ve esaslar belirlendi

Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemelerde usul ve esaslar belirlendi

Çorum'da büyükbaş hayvanları uygunsuz koşullarda barındıran işletmeye idari para cezası uygulandı

Lisanslı depoların kuruluş izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
AYM'den, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında karar

AYM'den, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında karar
Tarım ve Orman Bakanlığından "akıllı tarım" odaklı projelere hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığından "akıllı tarım" odaklı projelere hibe desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet