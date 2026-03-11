Dolar
44.09
Euro
51.24
Altın
5,191.24
ETH/USDT
2,022.00
BTC/USDT
69,726.00
BIST 100
13,175.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, dün yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi.

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Standart dışı plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin nükleer enerjideki gelişimi için UAEA ile güçlü diyaloğu sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

AYM'den, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında karar

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi

AYM, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tayin yasağını iptal etti

AYM, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tayin yasağını iptal etti
Almanya'da Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı

Almanya'da Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığından ihracatçının küresel pazarlarda elini güçlendirecek yeni hamle

Ticaret Bakanlığından ihracatçının küresel pazarlarda elini güçlendirecek yeni hamle
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet