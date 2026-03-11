Dolar
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı için "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması başlattı

İsmet Karakaş  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı için "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması başlattı

Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "CAOIletisim" adlı sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, "CAOIletisim" adlı hesap hakkındaki soruşturma, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları nedeniyle başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
