İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı için "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması başlattı
Ankara
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "CAOIletisim" adlı sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, "CAOIletisim" adlı hesap hakkındaki soruşturma, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları nedeniyle başlatıldı.
