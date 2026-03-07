Dolar
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'den orduya ve partiye, yolsuzlukla mücadele ve sadakat çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, orduya, Çin Komünist Partisine (ÇKP) ideolojik sadakatin kesin olarak sağlanması ve yolsuzlukla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi mesajını verdi.

Emre Aytekin  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Çin Devlet Başkanı Şi'den orduya ve partiye, yolsuzlukla mücadele ve sadakat çağrısı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, Şi, başkent Pekin'de devam eden Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurul toplantısı kapsamında Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Çin Halk Silahlı Polisi delegelerinin düzenlediği oturuma katıldı.

Oturumda delegelere hitap eden Şi, "Partiye sadakatsizliğini gizleyenlerin ve yolsuzluğa bulaşmışların askeriyede yeri olmamalı. Yolsuzlukla mücadele kararlılıkla ilerletilmeli." ifadelerini kullandı.

Şi'nin sözlerinin, Çin ordusunda soruşturmalar nedeniyle çok sayıda üst düzey askerin tasfiye edildiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Son 3 yılda yürütülen soruşturmalarda çok sayıda üst düzey asker görevden alındı ve ihraç edildi. Ortadan kaybolan, kamuya açık etkinliklere katılmayan birçok ismin ise akıbeti bilinmiyor.

ÇUHK'taki askeri delegelerin sayısı, meclisin göreve başladığı 2023 yılında 281 iken bu yıl 243'e düştü.

Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmıştı.

Çin ordusunu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Orgeneral Hı Veydong ile Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Oramiral Miao Hua da haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle ordudan ve partiden ihraç edilmişti.

Son olarak yine MAK Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli askeri konumundaki Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Liu Cınli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Soruşturmalar nedeniyle orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun üyelerinin aynı sıra kuvvet karargahları ve cephe komutanlıklarının başındaki isimlerin neredeyse tamamı tasfiye edildi.

En son 26 Şubat'ta aralarında görevdeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Li Çiaoming'in olduğu 9 generalin yasama meclisi ÇUHK üyeliklerine son verilmişti.

2 Mart'ta ise eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Han Veyguo'nun arasında olduğu 3 emekli general danışma meclisi işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) üyeliğinden çıkarılmıştı.

