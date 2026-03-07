Irak'ın Erbil kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu
Irak'ta, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında ve ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havaalanı'nda peş peşe patlama sesleri duyuldu.
Erbil
Yerel medyaya göre, kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti ve İHA'lar etkisiz hale getirildi.
Saldırı sonrası ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'ndan duman yükseldiği görüldü.
Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD-İsrail’in İran’a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil’de patlama sesleri duyuluyor.
Gün içinde Erbil Havaalanı yakınlarında bir kamikaze İHA imha edilmiş, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.
Şii milis Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen Erbil'deki bir otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na İHA’lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.
Erbil’in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart’ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.
6 Mart’ta etkisiz hale getirilen İHA’nın parçaları da bir otelin yanına düşmüştü.
Irak'ın Süleymaniye kentindeki İHA'lı saldırıda bir otelin yakını isabet aldı
Yerel kaynaklar, Süleymaniye kentinde İHA saldırısı düzenlendiğini aktardı.
Saldırıda kullanılan İHA, bir otelin yakınına isabet etti.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, patlama sesi duyulmasının ardından bölgede yangın çıktığı görüldü.
Saldırıyı "Irak İslami Direnişi" isimli örgüt üstlendi.
Bağdat'ta patlama sesleri işitildi
Patlamaların ardından ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.
Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, güvenlik güçlerine, Irak’taki ABD Büyükelçiliği çevresine doğru atış gerçekleştiren "terör eyleminin" faillerinin takip edilmesi ve adalete teslim edilmeleri yönünde talimat verdi.
Başbakan ayrıca Irak’ta faaliyet gösteren diplomatik misyonların ve büyükelçiliklerin hedef alınmasının hiçbir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini ve hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Bu saldırıları gerçekleştirenlerin Irak’a, egemenliğine ve güvenliğine zarar verdiğini belirten Sudani, kanuna uymayan bu “başıboş” grupların hiçbir şekilde Irak halkının iradesini temsil etmediğini belirtti.
Erbil'de kamikaze İHA düşürüldü
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Erbil Havaalanı yakınlarında bir kamikaze İHA'nın imha edildiği, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.
Sivil savunma ekiplerinin yangını tamamen söndürdüğü kaydedilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı, maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.
Açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmedi.