AB'den Suriye ile ticari ilişkilerde normalleşme adımı Avrupa Birliği (AB), uzun yıllardır askıda olan AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nı yeniden tamamen yürürlüğe koyarak Suriye ile ticari ilişkileri canlandırma adımı attı.

AB Konseyi, 1977 yılında imzalanan ve 2011 yılında Esed rejiminin insan hakları ihlalleri nedeniyle askıya alınan AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Açıklamada, askıya almanın sona ermesiyle birlikte işbirliği anlaşmasının yeniden tam olarak uygulanacağına işaret edildi.

Anlaşmayı askıya almanın ticaretle ilgili bazı hükümleri hedef aldığı ve petrol, petrol ürünleri, altın, değerli metaller ve elmaslar dahil bazı Suriye ürünlerinin ithalatındaki miktar kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin hükümleri kapsadığı hatırlatılan açıklamada, son adımın, AB ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli bir aşama olduğu kaydedildi.

Açıklamada, askıya almayı haklı kılan koşulların artık ortadan kalktığı belirtilerek, bu nedenle askıya almanın sona erdirilmesinin, AB'nin Suriye'de barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecini destekleme ve ülkenin sosyoekonomik toparlanmasını kolaylaştırma yönündeki daha geniş politikasına uygun olduğu ifade edildi.

Kararın, AB'nin Suriye ile yeniden angaje olma ve ülkenin ekonomik toparlanmasını destekleme konusundaki kararlılığına dair açık bir siyasi mesaj olduğu bildirilen açıklamada, AB Komisyonu'nun, anlaşmayı askıya almanın sona erdiğini Suriye makamlarına bildireceğine dikkat çekildi.

AB ile Suriye arasında 1977'de imzalanan işbirliği anlaşması, taraflar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin çerçevesini oluşturuyordu.

AB Konseyi, 2011'de, Esed rejiminin halka yönelik baskılarına yanıt olarak anlaşmanın bazı hükümlerini kısmen askıya almıştı.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile ilişkilerini yeniden canlandırmaya başlayan AB, son adımla Suriye ile askıya aldığı ekonomik ve ticari ilişkileri yeniden normalleştirmiş olacak.

Ayrıca, kararın, bugün Brüksel’de yapılan ilk AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog toplantısı sırasında açıklanması dikkati çekiyor.

AB Komisyonu, Suriye ile ilişkilerini "Ortaklık Anlaşması" yönünde ilerletmek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Suriye ile işbirliğini adım adım "Ortaklık Anlaşması" yönünde ilerletmeye çalışacaklarını söyledi.

Suica, Brüksel'de düzenlenen "Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu" kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basına açıklama yaptı.

AB-Suriye ilişkilerinin "Şam ile Ortaklık Anlaşması" üzerinde çalışmaya başlayacak kadar olgunlaşması umudunu dile getiren Suica, "Adım adım bu işbirliğini Ortaklık Anlaşması yönünde ilerletmeye çalışacağız." dedi.

Suica, Suriyeli mültecilerin dönüşüne ilişkin ülkenin bazı bölgelerinin güvenli, bazılarının ise güvensiz olabileceğini belirterek, "Bu konuda birlikte karar verebiliriz. Kimseyi zorlamıyoruz. Bu, bizim tutumumuz değil. Tutumumuz, bunun güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde gerçekleşmesi gerektiği yönündedir." diye konuştu.