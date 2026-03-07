Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,980.20
BTC/USDT
67,886.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “TÜMBİR İftar Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Trump, Güney Amerika'daki kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika'da faaliyet gösteren kartellerin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve bölgede yabancı düşmanlar için tehlikeli bir geçiş yolu sağladığını, buna izin veremeyeceklerini söyledi.

Islam Doğru  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Trump, Güney Amerika'daki kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti

New York

Trump, Florida’da Güney Amerika ülke liderlerinin katıldığı "Amerikan Kalkanı Zirvesi"nde konuştu.

Zirveyi, bölgedeki suç kartellerini ortadan kaldırmak için kurulan “yepyeni bir askeri koalisyon” olarak niteleyen Trump, Güney Amerika’nın ABD tarafından uzun yıllar terk edildiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, kartellerin bazı ülkelerde ordudan daha güçlü hale geldiğini ifade ederek, “Bu acımasız suç örgütleri ulusal güvenliğe kabul edilemez bir tehdit oluşturuyor ve bölgemizdeki yabancı düşmanlar için tehlikeli bir geçiş yolu sağlıyorlar, buna izin veremeyiz.” dedi.

Meksika kartellerinin Amerikan kıtası yarımküresinde kan dökülmesinin ve kaosun büyük bir kısmını körüklediğini savunan Trump, bu konuda ABD’nin ulusal güvenliğini ve halkını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

"(Venezuela) Harika bir iş çıkarıyor çünkü bizimle çalışıyor"

Trump, "Venezuela’ya düzenlenen askeri müdahaleden" bu yana Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yakın bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, “Harika bir iş çıkarıyor çünkü bizimle çalışıyor. Eğer bizimle çalışmasaydı, harika bir iş çıkardığını söyleyemezdim. Hatta, bizimle çalışmasaydı, çok kötü bir iş çıkardığını söylerdim.” diye konuştu.

Venezuela’dan muazzam miktarda petrol çıkardıklarını söyleyen Trump, Venezuela ile yeni bir tarihi altın anlaşması yaptıklarını ve bu anlaşmanın, Venezuela'nın altın ve diğer minerallerinin satışını kolaylaştırmak için ABD ile birlikte çalışmasına olanak sağlayacağı bilgisini paylaştı.

"Küba yolun sonunda"

Trump, Venezuela'da yaşanan “tarihi dönüşümün” yakında Küba'da yaşanacağını da umduklarını belirterek, “Küba yolun sonunda, çok çok sonunda. Paraları yok, petrolleri yok. Uzun zamandır kötü bir rejimleri var.” ifadelerini kullandı.

Küba’nın, mevcut haliyle hayatının son anlarını yaşadığı yorumunu yapan Trump, “Harika bir yeni hayata sahip olacak, bunu yapacağız, ama şu anki odağımız İran.” şeklinde konuştu.

Trump, öte yandan konuşmasında sekiz savaşı bitiren başkan olduğunu iddia ederken, devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı için de “Bu da geliyor, bence en kolayı buydu ama taraflar arasında çok büyük bir nefret var.” dedi.

Rusya-Ukrayna arasında olası bir “dostluk” için, “Oraya ulaşmaları çok, çok zor.” diyen Trump, “Ne olacağını göreceğiz. Ama birçok kez yaklaştık. Biri ya da diğeri geri çekildi. Ama onlar kaybediyor. Bu bizi pek etkilemiyor, çünkü aramızda bir okyanus var.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, zirvede yaptığı konuşmada İran'a yönelik devam eden askeri saldırılar konusuna girmemesi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Çiftçi: (Terörsüz Türkiye) Bu süreç huzurun güçlenmesi, kardeşliğin tahkim edilmesi demektir
Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
DMM'den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik provokasyon içeren paylaşımlara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı heyetini kabul etti
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bazı ülkeler için uyguladığımız gübrelerde gümrük vergisi oranlarını sıfıra indirdik

Benzer haberler

Trump, Güney Amerika'daki kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti

Trump, Güney Amerika'daki kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a "Netanyahu ile arana mesafe koy" çağrısı

Hristiyan din adamları Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump için dua etti

Trump, Küba'nın "çok yakında düşeceğini" belirtti

Trump, Küba'nın "çok yakında düşeceğini" belirtti
Trump, İran ile "koşulsuz teslimiyet" dışında bir anlaşmaya varılmayacağını belirtti

Trump, İran ile "koşulsuz teslimiyet" dışında bir anlaşmaya varılmayacağını belirtti
ABD'de 24 eyalet Trump'ın son tarifesine karşı dava açacak

ABD'de 24 eyalet Trump'ın son tarifesine karşı dava açacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet