MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal Eryılmaz atandı
Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal Eryılmaz getirildi.
Ankara
Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevinden alındı.
Korkmaz'dan boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ise Ünal Eryılmaz'ın ataması yapıldı.
