Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,047.10
BTC/USDT
68,829.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal Eryılmaz atandı

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal Eryılmaz getirildi.

Fatih Gökbulut  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal Eryılmaz atandı

Ankara

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevinden alındı.

Korkmaz'dan boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ise Ünal Eryılmaz'ın ataması yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek: Ben bir siyasi kimliğin dışında adalet ihtiyacı olan 86 milyon vatandaşımızın yanındayım
İletişim Başkanı Duran: Küresel adaletsizlik karşısında sorumluluk sahibi aktörler insanlığın meselelerine sahip çıkmalı
İstanbul Havalimanı'nda boğazına yiyecek kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Kayseri'de operasyonda yaralanan polisle telefonda görüştü
Muğla Valiliği, Milas’ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiası üzerine inceleme başlattı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal Eryılmaz atandı

MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal Eryılmaz atandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği kadrolar belirlendi

Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği kadrolar belirlendi
Taksicilere kayıtlı ekonominin desteklenmesi amacıyla "taksi mali cihaz" zorunluluğu geldi

Taksicilere kayıtlı ekonominin desteklenmesi amacıyla "taksi mali cihaz" zorunluluğu geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine ilişkin esaslar düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine ilişkin esaslar düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet