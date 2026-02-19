Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
4,999.81
ETH/USDT
1,949.60
BTC/USDT
67,100.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Zeynep Yeşildal  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 21 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

Şüpheliler Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklama talebiyle, 12 şüpheli ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Operasyon

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firmanın ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan otizmli genç, hayata yeni bir adım attı

ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerin vurulduğunu açıkladı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 18 şüpheli gözaltına alındı
Nezarethanedeyken aldığı kararla bağımlılıktan kurtulup kendini uyuşturucuyla mücadeleye adadı

Nezarethanedeyken aldığı kararla bağımlılıktan kurtulup kendini uyuşturucuyla mücadeleye adadı
Arkadaşının yönlendirmesiyle YEDAM sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu

Arkadaşının yönlendirmesiyle YEDAM sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet