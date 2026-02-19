AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, ramazanın başlaması dolayısıyla kurulan "GençNokta" çadırında vatandaşlara iftar verdi, "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında trafikte kalan ve iftara yetişemeyenlere ikramlık dağıttı.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, programa ilişkin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki "GençNokta İftar Çadırı" önünde açıklamalarda bulundu.
Rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazanın ilk gününde AK Parti Gençlik Kolları ile tüm Türkiye'de "İftara 5 Kala" etkinliği düzenlediklerini bildiren İbiş, bu kapsamda Ankara'daki "GençNokta" iftar çadırında buluştuklarını söyledi.
"Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır, kardeşliktir" diyen İbiş, "AK Gençlik geleneği haline dönüşen 'İftara 5 Kala' tam olarak da bunun adıdır. İftara yetişemeyen, trafikte kalan, mesaiden çıkıp evine ulaşamayan, yolda olan vatandaşlarımıza bugün olduğu gibi ramazan boyunca da ikramlarda bulunacağız. Bir küçük hurma, bir küçük su, bir küçük ikram ama aslında hepsinin anlamından büyük 'AK Gençlik her anınızda, hep yanınızda' diyeceğiz." ifadesini kullandı.
İbiş, bugün de iftara dakikalar kala Ankara trafiğinde mahsur kalan vatandaşlara iftariyelik dağıtacaklarını dile getirdi.
AK Gençlik olarak bu yıl da mübarek ramazanın ruhunu sahada, sokaklarda ve gönüllerde yaşatmaya talip olduklarını belirten İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir tarafında etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. 'İftara 5 Kala' ile trafikteki vatandaşlarımızın yanında olacağız. AK Gençlik'le sahur vaktinde, hastanelerde, toplu yerlerde çalışan vatandaşlarımızın yanlarında olmaya gayret edeceğiz. 'Gençlik Sofrası' ile beraber Türkiye'nin 81 ili, 922 ilçesinde genç kardeşlerimizle birlikte aynı sofrada bir araya geleceğiz. 'Söz Gençlikte' programlarımızla ramazanda da gençlerimizi dinleyecek, fikir alışverişinde bulunacağız.
Öğrenci kardeşlerimizin, genç kardeşlerimizin evlerine misafir olacak, iftarlarımızı, sahurlarımızı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kampüslerde yapacağımız iftarlarla ramazanı hep birlikte geçireceğiz. 'Ramazan Sokağı' ile üniversitelerimizde ramazanın manevi iklimini yansıtacağız."
Yusuf İbiş, Türkiye'nin belirli illerinde kurulan iftar çadırlarının tüm gençlere ve vatandaşlara açık olacağını aktardı.
İftardan sahura her an gençlerle birlikte olacaklarının ve ramazanı dolu dolu geçireceklerinin altını çizen İbiş, "Bu ay gençliğin ahlakla, bilinçle, sorumlulukla yoğrulduğu bir mekteptir. Ankara'dan bugün tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz, AK Gençlik bu ramazan boyunca sahada, sokakta, kampüste, iftarda, sahurda hep yanınızda olacak. Ramazanı birlikte, paylaşacak, yaşayacağız. Tüm gençlerimizi, hemşehrilerimizi 81 ildeki etkinliklerimize, iftarlarımıza, GençNokta çadırlarımıza davet ediyoruz." dedi.
Açıklamanın ardından, İbiş ve beraberindeki gençler, iftar öncesi trafikte kalanlara, içerisinde hurma, su ve çeşitli ikramların yer aldığı iftariyelikleri dağıttı.
Dağıtımın ardından çadıra gelen vatandaşlara iftar verildi.