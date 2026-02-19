Dolar
Gündem

İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı, 9-15 Şubat'ta günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

19.02.2026
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1203 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1167 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 741 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu.

