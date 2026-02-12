Dolar
Sabiha Gökçen ocak ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 14 artırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ocak ayında bir önceki yıla göre yolcu sayısını yüzde 14 artırarak 4 milyon 189 bin 974 yolcuya hizmet verdi.

Gökhan Yılmaz  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Sabiha Gökçen ocak ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 14 artırdı

İstanbul

Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ, sosyal medya hesabından ocak ayındaki yolcu verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ocak 2026'da iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda 14 bin 209 olmak üzere toplam 23 bin 688 uçak iniş-kalkış yaptı. Yolcu trafiği ise⁠ ⁠iç hatlarda 1 milyon 752 bin 332, ⁠dış hatlarda 2 milyon 437 bin 642 olmak üzere toplam 4 milyon 189 bin 974 yolcuya ulaştı. 2025 yılının Ocak ayına kıyasla, Sabiha Gökçen'de toplam yolcu trafiğinde yüzde 14 artış kaydedildi. İstanbul'daki havalimanlarının yoğun yolcu trafiği içinde önemli bir paya sahip olan İstanbul Sabiha Gökçen, kış döneminde de yüksek kapasitesi ve güçlü operasyonel yapısıyla büyümesini sürdürdü."

Sabiha Gökçen ocak ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 14 artırdı
