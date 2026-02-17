Dolar
Dünya

ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerin vurulduğunu açıkladı

Saldırılarda, üç teknedeki 11 kişinin öldürüldüğü duyuruldu.

Nuri Aydın  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
İstanbul

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerin vurulduğunu ve 11 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen üç teknenin vurulduğu ve saldırı sonucu 11 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
