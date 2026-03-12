Dolar
Dünya

Trump, İran milli takımının "güvenlik" gerekçesiyle Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran milli futbol takımının "oyuncuların kendi güvenlikleri açısından" Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" düşündüğünü kaydetti.

Hakan Çopur  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Washington

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası'na katılmayacağı bildirilen İran milli takımına ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "İran milli futbol takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Çarşamba günü İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından milli takımın bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamayacağını açıklamıştı.

Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek.

