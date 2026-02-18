Dolar
Gündem

Hatay'da sanayi sitesindeki yangın 3 iş yeri ve 1 evde hasara yol açtı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ile 1 evde hasar oluştu.

Ali Küçük  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Hatay'da sanayi sitesindeki yangın 3 iş yeri ve 1 evde hasara yol açtı

Hatay

Adabucak Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede atölyenin bitişiğindeki iş yerleri ve eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 iş yeri ve evde hasar oluştu.

