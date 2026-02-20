Dolar
43.84
Euro
51.73
Altın
5,022.38
ETH/USDT
1,950.00
BTC/USDT
67,125.00
BIST 100
13,909.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde “İlk Evim İlk İftarım” programında konuşuyor İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Sefaköy’den yayındayız. İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Göztepe'den yayındayız.
logo
Dünya

Afganistan'ın doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın doğusundaki Bazarak kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yasin Yorgancı  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Afganistan'ın doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem, Kabil'in kuzeyinde bulunan Bazarak kentinin 38 kilometre kuzeydoğusunda, 90,7 kilometre derinlikte oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sahilde hasara yol açtı
Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı
Ramazanın ilk cumasında "Ramazan, Cami ve Hayat" temalı hutbe okundu
"Senede Bir Gün" kampanyası Türk savunma sanayisine güç katıyor
Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Afganistan'ın doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın doğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'te 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da depremlerde yıkılan 125 camiden 57'si yeniden yapılarak ibadete açıldı

Malatya'da depremlerde yıkılan 125 camiden 57'si yeniden yapılarak ibadete açıldı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem

Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet