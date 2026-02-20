Dolar
43.84
Euro
51.76
Altın
5,027.08
ETH/USDT
1,940.00
BTC/USDT
66,800.00
BIST 100
13,911.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde “İlk Evim İlk İftarım” programında konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay’da düzenlenen iftar programında konuşuyor.
logo
Gündem

Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı

Isparta'da teneffüs sırasında boğazına kek kaçan lise öğrencisi, öğretmenlerin hızlı ve bilinçli müdahalesi sayesinde hayata tutundu.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi Sultan Çetin'in teneffüste boğazına kek kaçması üzerine nöbetçi öğretmenler Emine Aydemir ve Recep Saygı duruma müdahale etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öğretmenlerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde öğrencinin solunumu kısa sürede normale döndü. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayın ardından gazetecilere açıklamada bulunan öğrenci Sultan Çetin, ilaç kullanması gerektiği için kantinden kek aldığını belirterek, "İlaç içmem gerekiyordu, o yüzden kek aldım. Kütüphanede yiyeyim diye düşündüm. Zil çalınca hızlıca yukarı çıkarken boğazıma takıldı. Nefesim kesildi, hocalarım müdahale etti. İkisinin müdahalesinden sonra kendime geldim. Hocalarıma çok teşekkür ederim, hayatımı kurtardılar." dedi.

İlk müdahaleyi yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Emine Aydemir de öğrencinin bir anda nefes alamadığını fark ettiğini anlatarak, "Hemen Heimlich manevrası uyguladım. Bir süre sonra öğrenci bayılacak gibi oldu. Yardım istedim. Kısa süreli toparladı ancak tekrar nefesi kesildi. Daha sonra Recep hocamız müdahaleye devam etti." diye konuştu.

İlk yardım eğitiminin önemine dikkati çeken Aydemir, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimler sayesinde doğru müdahaleyi yapabildiğini vurguladı.

Öğrenciye ikinci müdahaleyi yapan İngilizce öğretmeni Recep Saygı ise öğrencilerden gelen uyarı üzerine hızla olay yerine gittiğini dile getirerek, "Öğrencimizin yarı baygın halde olduğunu gördüm. Heimlich manevrasını uyguladık ve şükür ki başarılı olduk. Öğrencimiz sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Saygı, ilk yardım bilgisinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sahilde hasara yol açtı
Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı
Ramazanın ilk cumasında "Ramazan, Cami ve Hayat" temalı hutbe okundu
"Senede Bir Gün" kampanyası Türk savunma sanayisine güç katıyor
Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı

Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı

Şanlıurfa'da boğazına kalem kapağı kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı

"İyilik timi" oluşturan öğrenciler depremzede akranları için kolları sıvadı

Isparta'da üretilen elektrikli motosikletler ihraç da ediliyor

Isparta'da üretilen elektrikli motosikletler ihraç da ediliyor
Isparta'da ahşap oyma ustası sanatını yaşatmaya çalışıyor

Isparta'da ahşap oyma ustası sanatını yaşatmaya çalışıyor
Özge ve Ceylan öğretmen, ısıttıkları 2 derslikte öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Özge ve Ceylan öğretmen, ısıttıkları 2 derslikte öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet