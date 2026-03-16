Davraz Kayak Merkezi yamaç paraşütü tutkunlarını da ağırlıyor

Her yıl çok sayıda kayakseveri ağırlayan Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, kış sezonunda yamaç paraşütü tutkunlarının da rotasında yer alıyor.

İsmail Kuz  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Davraz Kayak Merkezi yamaç paraşütü tutkunlarını da ağırlıyor Fotoğraf: İsmail Kuz/AA

Isparta

Kış döneminde yerli ve yabancı tatilcilerin kayak, kızak ve snowboard yaptığı kayak merkezi, yamaç paraşütü heyecanını yaşamak isteyenlere de kar üzerinde farklı deneyim sunuyor.

Karla kaplı pistlerin üzerinden süzülen paraşütçüler, kayak yapanların üzerinden uçarak Kul Ovası'na iniyor.

Eğirdir Belediyespor Kulübünde eğitmen ve antrenör olarak görev yapan yamaç paraşütü pilotu Gökhan Bitiktaş, gazetecilere, Isparta bölgesinin yamaç paraşütü için elverişli birçok noktaya sahip olduğunu söyledi.

Bölgede genellikle 3 ana uçuş noktası kullandıklarını belirten Bitiktaş, "Isparta bölgesinde aslında daha fazla uçuş alanı var ancak ağırlıklı olarak tercih ettiğimiz 3 bölge bulunuyor. Yaz aylarında Eğirdir ve Atabey’de, kış aylarında ise kayak sezonunun başlamasıyla Davraz’da uçuşlar yapıyoruz." dedi.

"Rüzgar uygun olmadığında Davraz’da uçuşlarımızı sürdürüyoruz"

Bitiktaş, Davraz Kayak Merkezi’nde yapılan yeni yatırımların uçuşları kolaylaştırdığını ifade ederek, gondol ve telesiyej gibi ulaşım araçları sayesinde kalkış noktalarına daha rahat ulaşabildiklerini anlattı.

Bunun kış sezonunda Davraz’ı yamaç paraşütü için uygun noktalardan biri haline getirdiğine dikkati çeken Bitiktaş, "Özellikle kış aylarında Eğirdir ve Atabey’de rüzgar uygun olmadığında Davraz’da uçuşlarımızı sürdürüyoruz. Yazın Eğirdir’de, kışın ise Davraz’dayız." diye konuştu.

Eğirdir Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Başyiğit de kulüp olarak profesyonel ekiple çalıştıklarını söyledi.

Antrenörler ve teknik ekibin uçuş yapılacak güzergahları sürekli inceleyerek uygun parkurlar oluşturduğunu dile getiren Başyiğit, "Paraşütle uçan misafirlerimiz ve kulübümüz bünyesindeki sporcularımız için farklı parkurlar hazırlıyoruz. Başta Davraz olmak üzere Eğirdir’in çeşitli bölgelerinde uçuş güzergahlarımız bulunuyor. Teknik ekibimizin organize ettiği şekilde uçuşlarımız devam ediyor." dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Hükümet Konağı'nda silahla ateş edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi
Kanada Dışişleri Bakanı Anand, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Prof. Dr. İlber Ortaylı, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türk denizciliğinin önemini vurgulamıştı
Sıfır Atık Vakfı, COP31 için küresel paydaşlarla Bakü'de bir araya geldi
Bakan Göktaş'tan "Çocuklar Güvende" mobil uygulamasına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Davraz Kayak Merkezi yamaç paraşütü tutkunlarını da ağırlıyor

Davraz Kayak Merkezi yamaç paraşütü tutkunlarını da ağırlıyor

Isparta'da Down sendromlu Elif atletizmde çifte başarı elde etti

Atatürk'ün tren yolculuğunda "Ne muhteşem bir manzara" dediği Eğirdir hattı turizme açılmayı bekliyor

Trafik kazasında ağır yaralanan boksör azmiyle ringlere döndü

Trafik kazasında ağır yaralanan boksör azmiyle ringlere döndü
Türkiye'den 2 ayda yaklaşık 101 milyon dolarlık biber ihracatı

Türkiye'den 2 ayda yaklaşık 101 milyon dolarlık biber ihracatı
Isparta'daki yaklaşık 5 asırlık Firdevs Bey Camisi yıllara meydan okuyor

Isparta'daki yaklaşık 5 asırlık Firdevs Bey Camisi yıllara meydan okuyor
