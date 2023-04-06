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Ekonomi

Isparta'da gül çiçeği alım fiyatı 24 lira 25 kuruşa yükseltildi

Isparta'da gül çiçeğinin kilogramının alım fiyatı 24 lira 25 kuruş olarak açıklandı.

Yalçın Çelen  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Isparta'da gül çiçeği alım fiyatı 24 lira 25 kuruşa yükseltildi Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere, yönetim olarak gül sezonu öncesi gül çiçeği alım fiyatını değerlendirdiklerini belirtti.

Geçen yıl 22 lira olarak belirlenen fiyata bu yıl kilogram başına 2 lira 25 kuruş zam yapılmasına karar verildiğini anlatan Çelik, "Kooperatifler aracılığıyla 4 Nisan'dan itibaren başlayan ödemeler, 14 Nisan'da tamamlanmış olacak. Ödemelerimiz birliğimize bağlı 6 kooperatif kanalıyla yapılmaya başlandı. Üreticilerimizi hem bayram öncesi hem de yaklaşan gül çiçeği kampanyası öncesi ekonomik olarak biraz olsun rahatlatmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Isparta'da gül sektörünün gelecek nesillere aktarılarak devam etmesini istediklerini belirten Çelik, birlik olarak daima üreticilerin yanında yer aldıklarını kaydetti.

Çelik, üreticilerden 2023 kampanya dönemine ait rekolte beyannamelerini de kooperatiflere bir an evvel teslim etmeleri çağrısında bulundu.

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