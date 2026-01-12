Dolar
logo
Gündem

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu.

Yusuf Soykan Bal  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yarın Erzurum, Muş ve Bitlis'in batı kesimleri ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde başlayacak kar yağışlarının, kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörüldüğünden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güney Ege'de devam eden fırtınanın da yarın sabah saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

