logo
Gündem

Tekirdağ'da beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi

Tekirdağ’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Ganos Dağı eteklerinde bulunan ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Mesut Karaduman  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Tekirdağ'da beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ-Şarköy yolu üzerindeki Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar ve çevredeki mahallelerde kar yağışı sonrası kış manzaraları oluştu.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, bölgeyi kullanan sürücüler ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ve çevresi, drone ile görüntülendi.

Tekirdağ'da beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi
