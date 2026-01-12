Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Van'da etkili olan kar yağışının ardından kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı.
Van
Muradiye ilçesinde yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim farklı bir manzarayla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Soğuk havanın etkisiyle kısmen donan şelalenin çevresi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Buzla kaplı şelale, çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar dronla görüntülendi.
