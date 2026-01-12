Dolar
43.14
Euro
50.42
Altın
4,582.49
ETH/USDT
3,145.00
BTC/USDT
91,478.00
BIST 100
12,365.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu. -VTR
logo
Gündem

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk - AA

Van

Muradiye ilçesinde yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim farklı bir manzarayla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Soğuk havanın etkisiyle kısmen donan şelalenin çevresi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Buzla kaplı şelale, çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar dronla görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCDD, Türkiye'yi "demir ağlarla" örmek için bu yıl birçok proje tamamlayacak
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada
Kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürüyor
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

"Kırmızı yelekliler" ihtiyaç sahiplerine sosyal destek için karlı yolları aşıyor

Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor

Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor
Erzurum'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu

Erzurum'da ekipler kar nedeniyle yolu kapanan hasta için seferber oldu
Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet