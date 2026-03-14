Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi.
Düzce
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Kaynaşlı, Heyelan, Karanlıkdere, Bıçkıyanı geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Bolu Dağı'nın eteklerini kaplayan sis tabakası, bölgenin yüksek kesiminde yer alan Bakacak mevkisinden görüntülendi.
