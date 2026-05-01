Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da cami minaresine ve yola İsrail bayrağı astı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Yatta beldesinin doğusunda bir cami minaresine ve yola İsrail bayrağı astı.

Yerel kaynakların Anadolu Ajansına (AA) verdiği bilgiye göre, İsrailli gaspçılar, Yatta'nın El-Rifaiye bölgesinde bir caminin minaresine İsrail bayrağı yerleştirdi.

Görgü tanıkları ise gaspçı İsraillilerin, ayrıca Masafir Yatta bölgesinde yer alan El-Dirat ve Er-Rifaiye bölgeleri yakınından geçen çevre yoluna da İsrail bayrakları astığını aktardı.

Bu eylemlerin, bölgede Filistinli sakinler ve mülklerine yönelik saldırıların sürdüğü süreçte tekrarlanan provokatif uygulamaların bir parçası olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusunun baskın, gözaltı, ateş açma ve aşırı güç kullanımıyla birlikte gaspçı İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında da artış yaşanıyor.

Yaklaşık 750 bin İsrailli gaspçı, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ve 224 kaçak yerleşimde, 250 bini ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin saldırılarında en az 1155 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, 22 bine yakın kişi ise gözaltına alındı.