Dolar
43.13
Euro
50.40
Altın
4,599.71
ETH/USDT
3,107.90
BTC/USDT
90,734.00
BIST 100
12,298.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek

Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, çarşamba günü ülkeyi terk edecek, sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü ülkeyi terk edeceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çarşambadan itibaren yurdun kuzey bölgelerinde aralıklarla yağış görüleceğini aktaran Çelik, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların yavaş yavaş yükselerek mevsim normallerine çıkacağını söyledi.

Şu anda Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da kar kalınlıklarının yüksek olduğunu bildiren Çelik, kar yağışının yarın özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacağını, daha sonra da yurdu terk edeceğini anlattı.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi yüksek bölgelerde çığ riskinin sürdüğünü belirten Çelik, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çelik, "Kayak merkezlerinde 2 metreye yaklaşan kar kalınlıkları var şu anda. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde daha yüksek kar kalınlıkları mevcut. İl merkezlerinde bakıldığında özellikle Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye yakın şu anda. Salı ve çarşamba günü de Bitlis ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışları göreceğiz." diye konuştu.

İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü 12 dereceye çıkacak

İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybetmeye başladığını, yarın sabah saatlerinde şehrin kuzey kesimlerinde yağış beklendiğini aktaran Çelik, İstanbul'da çarşamba günü yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu bir hava öngörüldüğünü söyledi.

Ankara'da yarın hafif kar yağışı beklendiğini dile getiren Çelik, "Çarşamba ve perşembe günü Ankara'da yağış beklenmiyor ancak hava parçalı, çok bulutlu olacak." dedi.

İzmir'de de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"3 büyükşehirde sıcaklıklar çarşambadan itibaren kademeli olarak artacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık yarın 4 dereceyken, çarşamba günü 10, perşembe günü 12 derece olacak. Ankara'da en yüksek sıcaklık yarın ve çarşamba günü 1 dereceyken, perşembe günü 5 dereceye kadar yükseliyor. İzmir'de ise sıcaklıklar yarın 9, çarşamba 14, perşembe günü 17 derece olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri hakkında iddianame hazırlandı
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek

Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek

Kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürüyor

Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Yurdun bazı bölgeleri için kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Yurdun bazı bölgeleri için kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet