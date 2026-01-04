Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,146.50
BTC/USDT
91,520.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'da zirai dona karşı yerli çeşitler geliştiriliyor

Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta'da, zirai donun neden olduğu verim kayıplarını azaltmak amacıyla geç çiçek açan ve soğuğa daha dayanıklı yerli elma çeşitleri üzerinde ıslah çalışmaları yürütülüyor.

Yalçın Çelen  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'da zirai dona karşı yerli çeşitler geliştiriliyor Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsünce, zirai don riskine karşı yürütülen ıslah çalışmalarıyla geç çiçek açan ve soğuk zararına karşı daha dayanıklı yerli elma çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Elma üretimini tehdit eden don olaylarına çözüm sunmayı amaçlayan proje kapsamında, yerli ve yabancı genetik kaynaklardan elde edilen yüzlerce genotip uzun yıllardır sahada takip edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Enstitü bünyesinde bulunan ve yaklaşık 400 yerli ve yabancı elma çeşidinin yer aldığı genetik kaynak havuzundan geç çiçek açan tipler esas alınarak melezleme çalışması yürütülüyor. Enstitüsü tarafından yeni çeşitlerin bulunması çalışması devam ediyor.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun, AA muhabirine, çalışmanın temel amacının çiftçinin sahada yaşadığı soruna doğrudan çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Amaçlarının elma üretiminde verim kaybının önüne geçmek olduğunu belirten Özongun, "Zirai don, özellikle Karaman ve Niğde başta olmak üzere iç bölgelerde elma üretimini ciddi şekilde etkiliyor. Bu nedenle geç çiçek açan, don riskinden daha az etkilenen milli çeşitler geliştirmeyi hedefledik." dedi.

Yüksek Ziraat Mühendisi Turgay Seymen ise çalışmaların 9 yıldır sürdüğünü kaydetti.

Kontrollü melezlemelerle 2-3 hafta daha geç çiçek açan genotipler elde ettiklerini dile getiren Seymen, 10-15 genotipi ileri aşamaya taşıdıklarını, gelecek yıldan itibaren bu genotiplerde verim denemelerine başlayacaklarını söyledi.

Seymen, bu genotiplerde soğuklama ihtiyaçlarının yüksek olmasına rağmen hasat zamanının gecikmediğine dikkati çekerek, "Normal şartlarda hasat, ekim ayı başında yapılıyor. Amacımız yalnızca bugünkü don zararını azaltmak değil, gelecekte artması beklenen ekstrem iklim olaylarına karşı da üreticiyi korumak." ifadesini kullandı.

"Hedefimiz, kendi milli elma çeşitlerimizi üreticilerimizin hizmetine sunmak"

Çalışmaların sadece mevcut don zararlarına yönelik olmadığını vurgulayan Seymen, şöyle konuştu:

"Amacımız yalnızca mevcut soğuk zararlarını önlemek değil. İklim değişikliğiyle birlikte ekstrem hava olaylarının artacağını, kışların daha kısa süreceğini öngörüyoruz. Geliştirdiğimiz bu çeşitler, özellikle üretimin yaklaşık yüzde 70'inin yapıldığı iç ve geçit bölgelerine hitap ediyor. Buradaki asıl hedefimiz, kendi milli elma çeşitlerimizi üreticilerimizin hizmetine sunmak."

Seymen, geliştirecekleri çeşitlerle yüzde 10-20 oranındaki verim kayıplarının önüne geçmeyi ve üreticinin ekonomik kaygılarını azaltmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oldu
İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu
Diyarbakır'da "kuş cenneti" olarak bilinen Kabaklı Göleti kuruma tehlikesi yaşıyor
Ankara'da önlem alınmazsa trafik sorunu 2026'da daha da derinleşecek
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 ildeki operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'da zirai dona karşı yerli çeşitler geliştiriliyor

Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'da zirai dona karşı yerli çeşitler geliştiriliyor

Üreticilere 221 milyon 150 bin lira zirai don desteği ödemesi bugün yapılacak

Devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem elektrik hem de mantar üretiyor

Emekli emniyet müdürü ve oğlu çavdar sapıyla sanatsal eserler ortaya koyuyor

Emekli emniyet müdürü ve oğlu çavdar sapıyla sanatsal eserler ortaya koyuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet